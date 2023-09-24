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Ганчаренко раскритиковал судейство: «Мы сейчас не понимаем, что такое ВАР, зачем он нужен»

24 Сентября 2023 • 22:06 Комментировать
Краснодар
2:0
Урал
окончен

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Полтайма футбола на равных, и потом команда как-то глубоко «села». Что случилось?

- Вы знаете, у нас на флангах не хватало давления. И простые ошибки были, когда мы не могли зацепиться за мяч. Как раз цеплялись и просто его теряли. Это наша сейчас проблема, которую мы должны решить. Путем замен мы восстановили. Начали цепляться за мяч, больше заработали фланги, но это после того, как мы начали проигрывать 0:1. В концовке мы усилили давление. После 30 минут нам не хватало давления на флангах.

- Первый пропущенный мяч, который стал в итоге победным для соперника - ощущение, что левый фланг чуть выключился, и пропустили вот эту двухходовочку от Кади.

- Да нет. Почему «выключился»? Если мяч залетает с рикошета, то какой тут «выключился»? Защитники были на своих позициях. Они хорошо действовали.

- В середине первого тайма вы как будто тайм-аут собрали, за что Виталий Мешков вам выговаривал. Вы подумали, что водопой, или так вот решили воспользоваться паузой?

- Да, организовалась пауза, нам надо было пообщаться, что мы и сделали.

- Малькевич, расскажите о его сильных сторонах. Показалось, что он вошел в игру достаточно хорошо.

- Подвижный, он быстрый, выносливый, у него хорошая левая нога. То есть, он добавляет нам скорости на флангах. Для нас это качественный футболист.

- 0:2, и преимущество «Краснодара» было очень большим на протяжении двух третей матча, но если посмотреть по моментам, вы реально могли сравнять. С холодной головой и нормальным ощущением шли вперед. Почему так нельзя было играть с первых минут?

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- Преимущество во владении - это не преимущество, оно оценивается в моментах. А моментов у «Краснодара» не было. Мы сейчас не понимаем, что такое ВАР?  Зачем он нужен. Если помощник судьи определяет, что это офсайд, значит, это офсайд, а не ВАР ищет какую-то ситуацию, чтобы помочь команде, которой надо помочь. Мы неоднократно в этом убеждались. К сожалению, то, что такие  клубы… наш клуб даже смотреть не будут этот эпизод. Закончился матч с нужным счетом, на этом все заканчивается.

- Для вас это катастрофическое решение засчитать второй мяч?

- Почему «катастрофическое»? Просто, что разная оценка эпизода. Зачем тогда нужен помощник, который определяет офсайд? Пускай тогда ВАР определяет, правильно или нет? Мы можем таких эпизодов коснуться. По большому счету, нас смотреть даже не будут. После того, как Бобровский не назначил пенальти в Казани, и никто не написал, никаких выводов не сделал, мы продолжаем и поедем в Ростов дальше.

- Вы сейчас остаетесь в Краснодаре тренироваться дальше?

- Да.

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Урал Виктор Ганчаренко
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