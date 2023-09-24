Дзюба — о победе над «Зенитом»: «Я счастлив»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе над питерским «Зенитом» (2:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Форвард поздравил всех с важнейшей волевой победой.

«Знаю, что «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад, что порадовали болельщиков. Будем работать дальше! Я счастлив», - написал Дзюба в своём телеграм-канале.

Дзюба провел на поле 77 минут, но не отметился результативными действиями.

«Локомотив» благодаря победе поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова на своём поле сыграл против «Пари НН».