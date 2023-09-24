Лантратов - об игре против «Зенита»: Для Дзюбы этот матч имел особое значение

Гоклипер московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался о настрое своего одноклубника Артёма Дзюбы на матч девятого тура РПЛ против питерского «Зенита».

Вратарь отметил, что для форварда этот матч имел особое значение, и он был максимально настроен.

«В раздевалке он передал свою энергию всей команде. Это было похоже на то, как он себя вел на чемпионате мира», - приводит слова Лантратова «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 2:1 благодаря голу Наира Тикнизяна в дополнительное время.

«Локомотив» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.