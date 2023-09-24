Ловчев: Интрига в чемпионате есть, но «Зенит» всё равно является главным претендентом на титул

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об интриге в Российской премьер-лиге после поражения «Зенита» от столичного «Локомотива» в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Специалист считает, что интрига в чемпионате есть, но команда с берегов Невы все равно является главным претендентом на титул.

«Питер провел не выдающуюся игру, но не провалился. А «Локо» такую игру первую выдал. Для «Локо» важно, что проявили себя лидеры, кроме Дзюбы - Глушенков, Баринов и Тикнизян», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

«Зенит» после девяти туров занимает третье место в турнирной таблице.