Кади - о голевом ударе: «Мое намерение было пробивать по воротам»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Урал» Кади Боржес дал для «Матч ТВ» комментарий.

- Это ваш гол или автогол, как правильно?

- Я попытался пробить, как-то отскочил мяч. Мое намерение было пробивать.

- Но это же была передача на Кордобу назад?

- Нет, я закручивал в ворота. Если бы Джон, конечно, подхватил, тогда бы хорошо было. А так я пробивал.

- Дальше был такой всплеск эмоций у вас. Казалось, вы поспорили с кем-то из одноклубников, с арбитром, и желтая карточка. Что случилось?

- Никакого спора с игроками не было, я только говорил арбитру на счет желтой. Мне показалось, что это было нарушение. Но так, как он это воспринял, все сложилось таким образом.

- У вас была сложная подготовка к этому сезону, вы много пропустили. Сейчас себя хорошо ощущаете?

- Естественно, возвращение к игре было тяжелым после такой травмы. Всё не получилось сразу, нужно было контролировать ритм тренировок и нагрузок, играть неполные матчи, но в итоге сейчас я готов на 100% и стараюсь пользоваться этими моментами.

- «Краснодар» борется за чемпионство?

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- Естественно будет бороться.