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​Дьяков: «Получается, Семак и Дзюба разошлись врагами»

24 Сентября 2023 • 21:36 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
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В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» съездил в северную столицу Санкт-Петербург и одержал там волевую победу над чемпионом России - пропустив в первом тайме, во второй половине встречи «железнодорожники» забили дважды.

Их успех прокомментировал Виталий Дьяков - бывший российский футболист, памятный по выступлениям за «Ростов». Он коснулся темы конфликта Артема Дзюбы, в прошлом выступавшего за питерский клуб, с наставником чемпионов России Сергеем Семаком.

- Мы не знаем какие там разговоры были во время совместного пребывания в команде, как они разошлись. Получается, разошлись они врагами. Если Семак заявляет открыто, что готов пожать руку Дзюбе, а тот говорит: «Кто это?» Это их дела, нам остаётся смотреть футбол и обсуждать футбол, а не всю эту околофутбольную ситуацию, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит мат в Нижнем Новгороде.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Семак Артём Дзюба Виталий Дьяков
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