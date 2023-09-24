​Дьяков: «Получается, Семак и Дзюба разошлись врагами»

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» съездил в северную столицу Санкт-Петербург и одержал там волевую победу над чемпионом России - пропустив в первом тайме, во второй половине встречи «железнодорожники» забили дважды.

Их успех прокомментировал Виталий Дьяков - бывший российский футболист, памятный по выступлениям за «Ростов». Он коснулся темы конфликта Артема Дзюбы, в прошлом выступавшего за питерский клуб, с наставником чемпионов России Сергеем Семаком.

- Мы не знаем какие там разговоры были во время совместного пребывания в команде, как они разошлись. Получается, разошлись они врагами. Если Семак заявляет открыто, что готов пожать руку Дзюбе, а тот говорит: «Кто это?» Это их дела, нам остаётся смотреть футбол и обсуждать футбол, а не всю эту околофутбольную ситуацию, - цитирует слова Дьякова Vprognoze.ru.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит мат в Нижнем Новгороде.