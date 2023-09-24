Изидор — о матче с «Локомотивом»: Был рад видеть своих друзей

Нападающий питерского «Зенита» Вильсон Изидор высказался о поражении от московского «Локомотива» (1:2) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что у него осталось много друзей в столичном клубе, которых был рад видеть, но, к сожалению, его новой команде не удалось одержать победу.

«Советовал ли что‑то «Зениту»? У нас отличный тренерский штаб, они сами в полной мере могли во всём разобраться, я не давал никаких советов», - приводит слова Изидора «Матч ТВ».

Напомним, что француз выступает в питерском клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона, он принадлежит «Локомотиву».