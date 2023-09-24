Семшов: «Локомотив» будет бороться за чемпионство

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о матче девятого тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» на выезде переиграл «Зенит» (2:1).

Специалист отметил, что игра получилась хорошей с двух сторон, ведь столичный клуб не отсиживался в обороне, к тому же он считает, что обе команды будут бороться за медали.

«Зенит» недооценил «Локомотив»? Нет, ни в коем случае. «Локомотив» будет бороться за чемпионство. Сейчас они недобрали свои очки, но у железнодорожников очень сбалансированный состав», - приводит слова Семшова «РБ Спорт».

«Локомотив» благодаря волевой победе поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.