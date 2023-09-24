​«Краснодар» установил клубный рекорд

«Краснодар» сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье вечером команда Владимира Ивича на своём поле обыграла «Урал» со счётом 2:0.

Серия «быков» без поражений в Премьер-лиге теперь составляет 15 матчей (8 побед, 7 поражений). Как сообщает Opta, это клубный сезон «Краснодара».

В последний раз «Краснодар» проигрывал в чемпионате России 24 апреля. Тогда «быки» уступили «Спартаку» на выезде с результатом 3:4.

Также стоит отметить, что «Краснодар» в 2023 году не проиграл ни одного матча РПЛ на своём поле (8 побед, 4 ничьи).

Следующий матч Премьер-лиги «Краснодар» проведёт в субботу, 30 сентября, - против «Рубина» на выезде.