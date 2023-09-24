Цорн высказался о голе Тикнизяна в ворота «Зенита»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о победном голе защитника столичного клуба Наира Тикнизяна в ворота питерского «Зенита» в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

«Я очень рад за Наира! Все, чего Тикнизян достиг — он заслужил», - приводит слова Цорна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игрок сборной Армении пополнил ряды «железнодорожников» в августе 2021 года, когда в «Локомотиве» работал немецкий специалист.

В текущем сезоне РПЛ Тикнизян принял участие в восьми играх, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами, также на его счету один гол в розыгрыше Кубка России.