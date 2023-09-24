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​Спортивный директор «Локомотива» считает заслуженной победу над «Зенитом»

24 Сентября 2023 • 21:04 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Дмитрий Ульянов, который занимает пост спортивного директора «Локомотива», дал комментарий после победы над «Зенитом». Как известно, «железнодорожники» добились волевой победы в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. Команды встречались в рамках девятого тура Премьер-лиги. 

«Очень хорошая и интересная игра была, наверное, закономерный результат. Я не вижу преимущества у «Зенита» такого глобального, чтобы сказать, что незаслуженная победа, очень дисциплинированно и качественно сыграли, выполнили установку тренера достойно», - цитирует Ульянова ТАСС.

Ульянов также выразил надежду на то, что эта победа станет для «Локомотива» толчком, и команда и дальше будет набирать очки.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 30 сентября – против «Пари НН» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Ульянов
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