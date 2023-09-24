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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» уверенно разобрался с «Уралом», вернув себе первую строчку в РПЛ

24 Сентября 2023 • 20:57 Комментировать
Краснодар
2:0
Урал
окончен

«Краснодар» и «Урал» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч девятого тура РПЛ состоялся 23 сентября на стадионе «Краснодар».

Протокол игры  
Краснодар2:0Урал
(1:0) Филипенко Егор54'  
(2:0) Ленини Пина77'  
Сафонов МатвейВолков Сергей ЕвгеньевичТормена ВиторАлонсо ХуниорОлаcа Лукас 86' (Олусегун Джуниор ( 86') Кривцов Никита 73' (Ленини Пина ( 73') Черников Александр  81'Сперцян ЭдуардБатчи ЖоауКордоба ДжонКади  66' 86' (Петров Сергей ( 86')
Запасные: Баньяц МихайлоАгкацев СтаниславКобнан МозесАхметов ИльзатСафронов РоманЭктов АлександрАрутюнян ГеоргийКокшаров Александр
Помазун ИльяФилипенко Егор 78' (Итало ( 78') Мамин АртёмЭмерсон Иллой-АйетБевеев МингиянДмитриев Игорь 60' (Бикфалви Эрик ( 60') Сиссе Ибраима 78' (Юшин Александр ( 78') Ишков Илья 46' (Малькевич Владислав ( 46') Мишкич Даниэль  70'Егорычев АндрейГильерме Шеттине 82' (Каштанов Алексей ( 82')
Запасные: Мосин ЕгорЩербицкий ДенисНейва КристианКулаков ДенисАюпов ТимурСунгатулин ФанильМамин Алексей
24 сентября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).


За субботу «Краснодар» потерял лидерство, а затем «быков» обошёл ещё и «Зенит». Чтобы вернуть первую строчку, хозяевам необходимо было побеждать «Урал» Виктора Ганчаренко, тоже находящийся в группе лидеров, но постепенно сползающий к середине таблицы. В старте на «шмелей» вышли все лидеры «чёрно-зелёных»: Сперцян, Кордоба, Кади, Батчи. Постепенно забрали «быки» инициативу и стали давить в позиционных атаках.

Вот только скоростей отчётливо не хватало хозяевам, а ещё не пошла игра у Джона Кордобы. Сперцян с Кади отличные комбинации крутили в центре поля, две «стеночки» вообще вышли на загляденье, но с завершением была беда. Джон то до мяча не допрыгнет, то неудачно ткнёт после перехвата Тормены. В прессинге Кордоба отрабатывал на славу, как обычно, а вот с обязанностями завершителя была беда. Будто не в такт играл Джон.

«Урал» сначала немного огрызался, а потом капитально присел в оборону, не было даже передышки у защитников. Совсем не держался мяч у гостей, приходилось лишь отбивать чужие атаки. Спасало лишь то, что «Краснодар» темп не взвинчивал, атаковал размеренно. И только стечение обстоятельств помогло «быкам» счёт открыть.

Прошло 10 минут после перерыва, когда Кади Боржес придумал классное соло, накрутил трёх соперников, справа подошёл к воротам и сильно прострелил. Завершил его усилия Егор Филипенко, вонзивший мяч под перекладину собственных ворот – 1:0. Автогол не разбудил игру. «Краснодар» продолжил действовать в позиционных атаках, разве что у «Урала» однажды прошло неплохое контрнаступление.

На острие атаки выскочил Малькевич, оставив за спиной Волкова, оказался форвард на углу вратарской и оттуда пробил по кратчайшей траектории. Слишком читаемо действовал нападающий, Сафонов закрыл «домик», коленями отбив удар. А за 15 минут до конца матча Ленини снял последние вопросы. Довольно простым получился гол: Сергей Волков справа вывернул чёткий кросс, а Кевин продавил Сиссе и кивком головы отправил мяч в сетку – 2:0.

«Краснодар» не испытал особых проблем с «Уралом», уверенно переиграв команду Виктора Ганчаренко. Вместе с победой вернулась «быкам» и первая строчка.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал
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