​Булыкин: «Локомотив» бился до конца»

В девятом туре российского чемпионата подоспела редкая неудача «Зенита» - питерский клуб потерпел «волевое поражение» от «Локомотива». Открыв счет в первом тайме, во второй половине встречи чемпион России пропустил дважды.

Своими впечатлениями от игры поделился бывший нападающий московского клуба Дмитрий Булыкин, он похвалил «железнодорожников» за проявленный характер:

- Все ждали другую игру, но в этом смысл футбола: в непредсказуемости, в эмоциях и победе тех, кто больше хочет и желает. Видно было, что игроки «Локомотива» бились до конца, набрали три очка и обыграли чемпиона на их поле, это дорогого стоит, - цитирует слова Булыкина Vprognoze.ru.

В следующем туре «Локомотиву» предстоит игра с «Пари НН» - командой, которая долгое время также называлась «Локомотив».