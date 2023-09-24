Тикнизян раскритиковал судейство в матче с «Зенитом»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян раскритиковал судейство в матче девятого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Игрок отметил, что не любит говорить о судействе, но считает, что арбитр встречи Владимир Москалев отсудил безобразно, ведь было много спорных моментов, которые трактовались в пользу соперника.

«И вот последний момент с Венделом — он играет коленкой в голову Максу Ненахову. Если это не красная карточка, тогда на поле, наверное, драться можно. Мне за толчок дают вторую желтую, удаляют меня», - приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».