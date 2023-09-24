«Краснодар» удвоил перевес в матче с «Уралом»

«Краснодар» близок к победе в матче девятого тура Премьер-лиги против «Урала». На 73-й минуте Кевин Ленини заменил Никиту Кривцова, а через несколько минут первым же касанием забил второй мяч своей команды в этом поединке. После скидки головой Сергей Волкова Ленини переправил мяч в сетку. Арбитры просмотрели момент на предмет офсайда и засчитали взятие ворот. Напомним, что на 54-й минуте Кади нанес первый голевой удар, и мяч влетел в сетку от Егора Филипенко.

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