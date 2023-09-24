Орлов — о словах Дзюбы в адрес Семака: «Уровень десятого класса»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о словах нападающего Артёма Дзюбы в адрес главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака.

На один из вопросов журналистов о наставнике команды с берегов Невы форвард ответил: «А кто это?»

«Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить. Уровень 10-го класса, ей богу», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Также он добавил, что ему страшно, что будет с Дзюбой, когда он завершит карьеру, ведь с годами человек мудреет, а в этом случае ничего не происходит.