Голкипер «Локомотива» Лантратов: «Есть цель побеждать в каждой игре»

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался о победе над питерским «Зенитом» (2:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что от игры у него опустошение, а эмоции, безусловно, положительные.

«Нам нужно было реабилитироваться перед болельщиками из-за неудачных матчей. Мы двигаемся от матча к матчу, пока в таблице все плотно, есть цель побеждать в каждой игре, набирать очки, а рассуждать будем потом», - приводит слова Лантратова «РБ Спорт».

«Локомотив» благодаря победе поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.