​Лепёхин: «Зенит» - большой раздражитель для всех»

В девятом туре российского чемпионата поражение потерпел питерский «Зенит», команда Сергея Семака уступила московскому «Локомотиву». Бывший защитник питерского клуба Константин Лепехин не считает результат сенсационным - он уверен, что успеха «железнодорожники» добились благодаря мотивации.

- Не скажу, что это сенсация, но, конечно, неожиданность. Безусловно, любое поражение «Зенита» в чемпионате страны неожиданно. Но, конечно, «Зенит» для всех - большой раздражитель, - цитирует слова Лепехина Rusfootball.info.

В следующем туре «Зенит» сыграет в Оренбурге.