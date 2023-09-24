​Баринов после победы над «Зенитом»: «Передаю привет всем, кто не верил в «Локомотив»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался насчёт того, что после домашнего поражения от «Оренбурга» многие считали, что у команды нет шансов в гостях у «Зенита».

Напомним, что «Локомотив» на прошлой неделе проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2, а теперь обыграл «Зенит» со счётом 2:1.

«Мы не обращали внимания. Было чувство, что можем выиграть. Так что передаю привет всем, кто не верил в «Локомотив», - сказал Баринов журналистам.

На текущий момент «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Михаила Галактионова сыграет против «Пари НН» на своём поле.