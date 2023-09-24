Тикнизян — об удалении: «Если такова цена за победу, то я готов отплатить»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об удалении в матче девятого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (2:1).

Напомним, что игрок сборной Армении получил две жёлтые карточки в концовке поединка.

Тикнизян отметил, что после того, как эмоции остыли, ему стало обидно, что не сыграет в следующем матче.

«Я хочу играть каждый матч 90 минут, как и каждый футболист, который любит своё дело. Но а что поделать, это футбол. Если такова цена за победу, то я готов отплатить», - приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

В следующем туре «Локомотив» сыграет против «Пари НН».