​Баринов призвал наказать Вендела

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после гостевой победы над «Зенитом» (2:1) дал комментарий по поводу стычки, которая произошла на поле.

«Мне поцарапали шею, это был Вендел во время стычки. Он её начал. Тикнизян сфолил, а он хотел ему коленом ударить. Это не по-футбольному, за такое нужно наказывать», - сказал Баринов журналистам.

Отметим, что победа «Локомотива» в Санкт-Петербурге получилась волевой.

Следующий матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 30 сентября – против «Пари НН» на своём поле. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 14:15 по московскому времени.