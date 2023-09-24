Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов в интервью корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егору Беляеву прокомментировал победу в гостевом матче девятого тура Российской премьер-лиги над «Зенитом».

- Что сказал тренер в перерыве? Команды провели два разных тайма.

- Главный тренер сказал, что хорошо играем, но нужно доводить атаки до завершения. Попросил с такой же самоотдачей выходить на второй тайм.

- Понятно, что такая победа очень важна. Как она скажется на команде в дальнейшем морально?

- Посмотрим, как эта победа поможет. Я надеюсь, что это будет хороший заряд перед дальнейшими матчами.

Напомним, что «железнодорожники» одержали волевую победу со счётом 2:1. Победный гол в добавленное ко второму тайму время забил уроженец Санкт-Петербурга Наир Тикнизян. После девятого тура «Локомотив» поднялся на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 15 очками.