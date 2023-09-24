Тикнизян: За счёт характера обыграли «Зенит»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о победе над питерским «Зенитом» (2:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что «железнодорожники» приехали за победой, хотя многие не верили в успех, но футбол является игрой, в которой побеждает не сильнейший, а тот, кто больше хочет.

«Мы сегодня хотели больше. За счёт характера обыграли «Зенит». Понятно, что там футболисты класснее и мастеровитее, уровня Лиги чемпионов, но за счёт самоотдачи горячего сердца добились победы», - приводит слова Тикнизяна «Чемпионат».

Напомним, что игрок сборной Армении стал автором победного гола.