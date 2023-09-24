«Оренбург» - последняя команда сезона РПЛ, забившая в первом тайме

«Оренбург» в это воскресенье стал последней командой Российской премьер-лиги в рамках текущего сезона, которой удалось забить гол в первом тайме. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Ранее уральцы за все предыдущие восемь туров забивали исключительно в таймах вторых.

Напомним, что в первом матче сегодняшнего игрового дня «Оренбург» гостил у «Пари НН» и проиграл – 1:3. На гол Матиаса Переса ответили Зе Турбо, Эдгар Севикян и Хуан Боселли.

В следующем, 10-м туре Премьер-лиги подопечные Давида Деограсии встретятся дома с питерским «Зенитом».

Как «Пари НН» впервые обыграл «Оренбург» - видео