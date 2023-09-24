Защитник «Зенита» Данил Круговой дал эксклюзивный комментарий корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егору Беляеву после поражения от «Локомотива» в матче девятого тура РПЛ.

- «Зенит» провёл лишь один «сухой» матч из последних пяти во всех турнирах. Что нужно поменять в обороне, чтобы их число увеличилось?

- Много даём создавать сопернику. И этом матче, и в прошлых.

- «Зенит» хорошо провёл первый тайм. Что изменилось во второй половине?

- Начали неплохо, забили быстрый гол. Думал, что «Локомотив» расклеится, но нет. Они начали давить и создавать моменты. У нас тоже были подходы, но они забили дважды. Не смогли отыграться, потому что потеряли нить своей игры.

- Родригао неудачно вернулся на поле. Как оценишь его выступление?

- Оценивать будет тренерский штаб. Он полностью восстановился, поэтому в следующей игре тренерский штаб решит, нужно ли ему давать полную игру.

- Вильсон Изидор вышел на поле против бывшей команды. У него была из-за этого дополнительная мотивация?

- Думаю, да. У него была мотивация отличиться, но не получилось, к сожалению. Моменты были у него, мог и отдавать.

Напомним, что «Зенит» проиграл «Локомотиву» со счётом 1:2.