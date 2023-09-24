«Локомотив» установил клубный рекорд результативности в выездных матчах

Столичный «Локомотив» воскресным вечером огорчил болельщиков питерского «Зенита», оформив над «сине-бело-голубыми» выездную волевую победу – 2:1.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», в этом матче «железнодорожники» установили клубный рекорд выездной результативности – клуб забивает в гостях неизменно уже на протяжении 14 матчей Российской премьер-лиги.

Напомним, что после успеха в Питере москвичи поднялись на шестое место турнирной таблицы РПЛ, отставание от первого места составляет всего три очка. В следующем туре команда Михаила Галактионова примет дома «Пари НН», набравший отличный ход в последних турах.

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