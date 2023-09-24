Родригао — о своём возвращении на поле: Я очень ждал этот день

Защитник питерского «Зенита» Родригао высказался о своём возвращении на поле.

Сегодня, 24 сентября, бразилец вышел на замену на 77-й минуте матча девятого тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива» (1:2).

Игрок отметил, что очень ждал этот день и старался как можно скорее залечить свое повреждение, однако его возвращение стало не таким, каким он его представлял.

«Мне очень хотелось победить, и у нас были все шансы сделать это — мы создали много моментов, играли хорошо, на мой взгляд», - приводит слова Родригао официальный сайт «Зенита».