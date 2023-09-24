«Локомотив» упрочил лидерство по числу волевых гостевых побед

Воскресным вечером столичный «Локомотив» одержал волевую победу над действующим чемпионом России – питерским «Зенитом». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу гостей из Москвы.

Как отмечает телеграм-канал «Цифроскоп», в минувшем матче «Локомотив» одержал уже свою 35-ю волевую гостевую победу в чемпионатах России. Таким образом, клуб ещё сильнее упрочил лидерство по показателю таких одержанных побед среди всех команд Российской премьер-лиги.

Отметим, что после победы «Локо» набрал 15 баллов и делит с «Динамо» 5-6 места турнирной таблицы.

О том, как проходил матч в Санкт-Петербурге, подробнее читайте в нашем ревью.