​Дзюба отреагировал на победу «Локомотива» над «Зенитом»

«Локомотив» в воскресенье вечером добился волевой победы в гостях у «Зенита» со счётом 2:1, что стало неожиданностью. После игры несколько слов журналистам сказал нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба.

«Я счастлив. «Локомотиву» не давали шансов? Плохо у нас в футболе разбираются», - сказал Дзюба представителям СМИ, уходя со стадиона.

Теперь «Локомотив» будет готовиться к домашнему матчу десятого тура чемпионата России против «Пари НН». Команды сыграют в последний день сентября. На текущий момент «железнодорожники» занимают шестое место в турнирной таблице.

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