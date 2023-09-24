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Эштреков: «Выход Глушенкова на поле перевернул игру» эксклюзив

24 Сентября 2023 • 19:43 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Зенитом».

- «Локомотив» превзошел ожидания?

- Все расклады были в пользу «Зенита», но все определяет игра. Было тяжело, но гости сумели выдержать. Галактионов произвел удачные замены. Особенно это касается Глушенкова. Он перевернул игру.

- Поначалу казалось, что будет много голов от «Зенита». У вас тоже было такое ощущение?

- Естественно. «Зенит» имел преимущество во владении мячом, атаковал. А «Локомотив» старался сдержать соперника, сыграть строго в обороне. В начале матча, минут 25, преимущество имели хозяева, а потом «железнодорожники» перехватили инициативу и в конце первого тайма выглядели более предпочтительно. Во втором тайме могло качнуться в любую сторону. Моменты были у «Зенита», но он не смог ими воспользоваться. А «Локомотив» наоборот два раза забил и победил.

- Гол Глушенкова понравился?

- Да. Но он поучаствовал и во втором голе. Отдал передачу Тикнизяну, который забил. Вообще хочется похвалить команду за второй тайм. Во второй его половине ребята продемонстрировали дисциплину, самоотверженность. Использовали свои шансы, в отличие от «Зенита».

- Как оцените победный гол Тикнизяна?

- Не хочется разбирать, кто там виноват. Надо отметить Сулейманова, который удачно отобрал мяч у соперника и отдал пас Глушенкову. Тот продвинулся к Кержакову и вытянул его на себя. Затем перебросил мяч на дальнюю штангу, и там удачно оказался Тикнизян. Можно сказать, что все сделал Глушенков.

- Игра получилась очень эмоциональная, боевая. Как вам судейство? Не было ощущения, что арбитр благоволит «Зениту»?

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- Присутствовали небольшие ошибки, но грубых - не было. Можно было назначить угловой в сторону «Зенита», но это нюансы, которые не повиляли на игру. А то, что концовка получилась эмоциональная, это понятно. «Зенит» играл дома и, конечно, хотел выиграть. А гости постарались удержать счет, когда повели. Поэтому были стычки.

- «Локомотив» поднялся в таблице. Теперь начнется восхождение?

- Эмоциональный фон после этого матча должен быть хороший, а как будет дальше – посмотрим. Надо проанализировать эту игру и готовиться к следующей. Пока идут качели, есть нестабильность и хочется, чтобы «Локомотив» быстрее ее обрел.

- А что скажете о «Зените»? Команда откатилась на третье место.

- Две игры в начале сезона питерцы уже проиграли. Такого давно не было. Сейчас каждый соперник старается обыграть «Зенит», но это его проблемы.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Владимир Эштреков
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