Семак высказался о возвращении Родригао

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о возвращении на поле защитника Родригао.

Напомним, что последний раз бразилец выходил на поле 7 мая (в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака»), а потом перенёс операцию.

Сегодня, 24 сентября, 28-летний футболист вышел на замену на 77-й минуте матча девятого тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:2).

«Родригао — ключевой игрок, мы должны давать ему время, чтобы он вливался в командные взаимодействия», - приводит слова Семака пресс-служба питерского клуба.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 17 набранных очков.