Тикнизян забил, ассистировал и удалился: с 2009 года это делали только два футболиста Премьер-лиги

Один из главных героев матча «Зенита» и «Локомотива» (1:2) Наир Тикнизян установил достижение, которое покорялось ранее только лишь двум игрокам Премьер-лиги с 2009 года – он забил, сделал голевой пас и удалился в одном матче.

Как сообщает Opta Sports, ранее это делали только два других игрока: это Кингс Кангва в 2020 году и Лечи Садулаев в 2022 году.

Напомним, что «Локомотиву» воскресным вечером впервые за шесть лет удалось обыграть «Зенит» в гостях. О том, как проходил центральный матч девятого тура РПЛ, читайте в нашем обзоре.