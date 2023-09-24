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Тикнизян забил, ассистировал и удалился: с 2009 года это делали только два футболиста Премьер-лиги

24 Сентября 2023 • 19:36 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Один из главных героев матча «Зенита» и «Локомотива» (1:2) Наир Тикнизян установил достижение, которое покорялось ранее только лишь двум игрокам Премьер-лиги с 2009 года – он забил, сделал голевой пас и удалился в одном матче.

Как сообщает Opta Sports, ранее это делали только два других игрока: это Кингс Кангва в 2020 году и Лечи Садулаев в 2022 году.

Напомним, что «Локомотиву» воскресным вечером впервые за шесть лет удалось обыграть «Зенит» в гостях. О том, как проходил центральный матч девятого тура РПЛ, читайте в нашем обзоре.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян Лечи Садулаев Кингс Кангва
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