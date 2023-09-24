Галактионов - об игре Дзюбы в матче с «Зенитом»: «Он оправдал наши ожидания»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы в матче девятого тура Российской премьер-лиги против «Зенита».

Напомним, что форвард был заменён на 77-й минуте.

Специалист отметил, что когда Дзюба хорошо выполняет свои действия, то проводит на поле 90 минут.

«Много атак сегодня шло через него. Он оправдывал наши ожидания. Но в конце мы решили выпустить более свежего Сулейманова», - приводит слова Галактионова «Чемпионат».

Напомним, что столичный клуб одержал волевую победу благодаря голу Наира Тикнизяна на 91-й минуте.