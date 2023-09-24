Ненахов — о победе над «Зенитом»: Маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о победе над питерским «Зенитом» (2:1) в матче девятого тура Российской премьер-лиги.

«Маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами. Отсюда и такие эмоции в концовке, очень хотели победить», - заявил Ненахов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в концовке матча произошла потосовка между игроками, из-за чего автор победного гола Наир Тикнизян получил второе предупреждение и покинул поле до финального свистка.

«Локомотив» благодаря победе поднялся на шестое место в турнирной таблице.