Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Зенитом»

«Локомотив» отметился сенсацией, обыграв «Зенит» на выезде в матче девятого тура чемпионата России со счётом 2:1. Комментарий по поводу этого результата дал бывший игрок «железнодорожников» Дмитрий Булыкин.

«Локомотив» молодцы, они бились до конца и добились победы. Надо поздравить всех, очень тяжелый матч они смогли выиграть», - цитирует Булыкина Metaratings.

Экс-игрок «Локомотива» отметил, что переживания по поводу психологического состояния команды Михаила Галактионова после поражения от «Оренбурга» не оправдались.

«Обыграть чемпиона в гостях - дорогого стоит», - сказал Булыкин.

Теперь «Локомотив» будет готовиться к домашней игре Премьер-лиги против «Пари НН». Она пройдёт в субботу, 30 сентября.