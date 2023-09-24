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Наумов: «Локомотив» обыграл «Зенит» не за счёт мастерства, а благодаря упорству» эксклюзив

24 Сентября 2023 • 19:23 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе «железнодорожников» над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ.

- Насколько неожиданной стала победа «Локомотива»?

- Я надеялся на ничью. Думал, что если москвичи сыграют в свою игру, то смогут добиться ничьей. Даже предсказывал счет 1:1.

- Получается, «железнодорожники» превзошли ваши ожидания?

- Именно так. В концовке матча гости провели удачную атаку, в которой забил Тикнизян, и это здорово. «Локомотив» наконец-то показал свои сильные стороны, наверное, впервые в этом сезоне. Мы увидели, на что способна эта команда. Если такой же настрой она сохранит, то будет в верхней части таблицы.

- «Зенит» вас разочаровал?

- Он играл в свою игру, забил первый гол и был уверен в себе. На «Локомотив» за счет напора и борьбы на каждом участке поля, превзошел соперника. Гости победили благодаря своему упорству, а не за счет мастерства. Они больше хотели победить.

- Эта победа заслужена, если смотреть по игре или матч был больше ничейный?

- Скорее всего, игра была ничейная. Но побеждает всегда сильнейший. «Железнодорожники» боролись до последних минут, и вот, пожалуйста. Из ничего они сделали гол. Глушенков, конечно, красавец. Он очень здорово вышел на замену. Да вообще, все футболисты гостей сыграли неплохо. Дзюба сыграл в свою игру. Если Изидор ничем не впечатлил, то Артём сыграл так, как он умеет. Он цеплялся за мячи, давал возможности к атакам «Локомотива». Чего от него и ждут.

- Как оцените Тикнизяна, который забил победный мяч, а потом удалился?

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- Удаление – это эмоции. Он первую карточку получил за то, что снял футболку. И потом на эмоциях завязалась потасовка. Но это мужская игра. Так в футболе часто бывает. Я не вижу здесь ничего страшного, и осуждать Тикнизяна за это, думаю, не стоит.

- Как оцените турнирную ситуацию «Локомотива», который занимает промежуточное 6-е место?

- Если команда будет настраиваться на все матчи так, как сегодня, то будет результат. Потому что главная беда «железнодорожников» в том, что они теряют очки в матчах с соперниками среднего класса, как «Оренбург». Вышли равнодушно на эту игру, глаза не горят, вот и получили два мяча.

- «Зенит» опустился в таблице на третье место. Как это оцените?

- Питерцы, думаю, все равно станут чемпионом. Вряд ли кто-то сможет их опередить. Все-таки это команда с огромным потенциалом, с большой скамейкой. Такие матчи еще будут. Многие команды могут дать ему бой, но «Зенит» стабильнее в результатах. Поэтому на длинной дистанции он все равно станет чемпионом.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Николай Наумов
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