​Определён лучший игрок матча «Зенит» - «Локомотив»

Воскресный матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился сенсацией. Команда из Москвы первой пропустила, но смогла добиться волевой победы в Санкт-Петербурге со счётом 2:1.

Лучшим игроком матча был признан атакующий полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков, который заменил Антона Миранчука на 56-й минуте. Глушенков вскоре после выхода на поле сравнял счёт, а в концовке он выступил в качестве ассистента для Наира Тикнизяна.

Следующий матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 30 сентября – против «Пари НН» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.