​Дзюба: «Помирился ли с Семаком? А кто это?»

В воскресенье вечером «Локомотив» добился волевой победы в гостях у «Зенита» со счётом 2:1. После игры нападающий московской команды Артём Дзюба ответил на вопрос, помирился ли он с рулевым питерской команды Сергеем Семаком.

«Помирился ли с Семаком? А кто это?» - сказал Дзюба журналистам, уходя со стадиона.

Напомним, что после прошлой игры между «Зенитом» и «Локомотивом» Артём Дзюба отказался жать руку Сергею Семаку. Как известно, ранее нападающий выступал за питерскую команду.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 30 сентября. Команда Михаила Галактионова будет принимать «Пари НН».