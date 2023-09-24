Известный журналист Василий Уткин отреагировал на поражение «Зенита». В девятом туре Российской премьер-лиги команда Сергея Семака в родных стенах уступила «Локомотиву» с результатом 1:2.

«Зенит» так и чемпионство, глядишь, упустит. Совершенно не понимает команда, когда надо действовать собранно, когда добавить. Ощущение, что в голове игроков «Зенита» какая-то нескончаемая тридцатая минута, когда ни проиграть, ни выиграть матч невозможно, потому что времени еще вагон», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит сказать, что Василий Уткин досрочно поздравил «Зенит» со следующим чемпионством ещё весной, когда питерцы оформили прошлый титул.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт 30 сентября – против «Оренбурга» на выезде.