​«Зенит» впервые за два года проиграл матч РПЛ, в котором вёл в счёте

«Зенит» проиграл матч девятого тура чемпионата России, уступив «Локомотиву» в родных стенах с результатом 1:2. Как сообщает Opta, команда Сергея Семака впервые с октября 2021 года проиграла матч Премьер-лиги, по ходу которого она вела в счёте. Тогда, почти два года назад, питерцы уступили «Сочи» (1:2).

Теперь «Зенит» будет готовиться к гостевой игре Премьер-лиги против «Оренбурга». Команды сыграют в последний день сентября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.