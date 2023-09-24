​«Зенит» впервые при Семаке проиграл два домашних матча в сезоне РПЛ

В воскресенье «Зенит» огорчил армию своих болельщиков. Питерская команда на своём поле проиграла «Локомотиву» с результатом 1:2. Для «сине-бело-голубых» это уже второе домашнее поражение в этом сезоне Премьер-лиги. Ранее питерцы в родных стенах уступали «Динамо» (2:3).

Как сообщает Opta, впервые при Сергее Семаке на тренерском мостике «Зенит» потерпел два домашних поражения в сезоне.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 30 сентября. Команда Сергея Семака сыграет против «Оренбурга» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.