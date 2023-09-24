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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» обыграл «Зенит» в РПЛ на выезде впервые за 6 лет

24 Сентября 2023 • 18:41 Комментировать
Зенит
1:2
Локомотив Москва
окончен

Воскресный матч девятого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился сенсацией – московская команда добилась гостевой волевой победы со счётом 2:1.

В прошлый раз «Локомотив» обыгрывал «Зенит» на выезде в чемпионате России 29 октября 2017 года. Тогда «железнодорожники» победили в Санкт-Петербурге крупно - с результатом 3:0.

Между двумя последними гостевыми победами «Локомотива» над «Зенитом» в Премьер-лиге команды провели пять матчей в Санкт-Петербурге. В них питерцы отпраздновали четыре победы при одной ничьей.

«Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Локомотив» - шестое.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит
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