​«Локомотив» обыграл «Зенит» в РПЛ на выезде впервые за 6 лет

Воскресный матч девятого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился сенсацией – московская команда добилась гостевой волевой победы со счётом 2:1.

В прошлый раз «Локомотив» обыгрывал «Зенит» на выезде в чемпионате России 29 октября 2017 года. Тогда «железнодорожники» победили в Санкт-Петербурге крупно - с результатом 3:0.

Между двумя последними гостевыми победами «Локомотива» над «Зенитом» в Премьер-лиге команды провели пять матчей в Санкт-Петербурге. В них питерцы отпраздновали четыре победы при одной ничьей.

«Зенит» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а «Локомотив» - шестое.