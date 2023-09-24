В РПЛ настали новые времена: Тикнизян вырвал «Локомотиву» волевую победу над «Зенитом» на «Газпром Арене»

В одном из центральных матчей девятого тура РПЛ «Зенит» принимал на «Газпром Арене» московский «Локомотив».

«Зенит» в восьмом туре приблизился к «Краснодару» в турнирной таблице на расстояние всего одного очка. Уже в девятом туре «быков» догнали по набранным баллам «Крылья Советов». Петербуржский клуб в случае своей победы над «Локомотивом» выбирался бы на чистое первое место как минимум на два с половиной часа – пока не закончат очный матч «Краснодар» и «Урал».

«Зенит» стартовал в нынешнем розыгрыше чемпионата России не совсем складно. Если точнее, именно стартовал он хорошо – с победы над «Пари НН», но сразу после этого пошли у питерцев потери очков. Впрочем, в слишком глубокую яму они всё-таки не упали. В прошлом туре РПЛ они уверенно разобрались на выезде с «Рубином».

А вот «Локомотив» в восьмом туре Премьер-лиги потерпел неожиданное домашнее поражение от «Оренбурга». «Железнодорожники» довольно нестабильно выступают в текущем сезоне, к отчётной встрече они подошли на девятом месте турнирной таблицы с двенадцатью очками. Нет сейчас у команды Галактионова такого позитивного фона, как весной.

Что касается Кубка России, то и «Локомотив», и «Зенит» участвовали там на уходящей неделе в послематчевых пенальти с разными исходами. «Красно-зелёные» проиграли на выезде «Уралу» после нулевой ничьей в основное время, а «сине-бело-голубые» праздновали победу над «Ахматом» после счёта 3:3 в игровое время.

Была интрига, как сыграет Дзюба против своего бывшего клуба. Артём вышел в стартовом составе и получил в своё распоряжение полумомент на одиннадцатой минуте, когда откликнулся на прострел с левого фланга, но Алип успешно заблокировал этот выстрел. А в целом «Зенит» в начале матча имел заметное преимущество, «Локомотив» позиционно оборонялся.

Хозяевам потребовался единственный по-настоящему голевой момент, чтобы открыть счёт. Мяч в чужие ворота отправил не Изидор, также вышедший в основе против своей бывшей команды, а Кассьерра. На 22-й минуте Караваев навесил с правого фланга, а Матео легко выиграл верховую борьбу у Морозова и переправил мяч в левый угол (1:0).

Семак наверняка остался недоволен тем, что после забитого мяча его команда начала проседать. «Локомотив» прибавил где-то на рубеже получаса игры, что стало доставлять неудобства задней линии «Зенита». Антон Миранчук не попал в створ ногой после обыгрыша с Дзюбой, а Баринов после подачи углового пробил в перчатки Кержакова.

Мяч после удара Миранчука со штрафного проследовал чуть выше перекладины. Антон апеллировал к арбитру, что там Кержаков коснулся игрового снаряда, и получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Опаснее всего дважды за несколько секунд ударял со средней дистанции Баринов – и дважды на пути мяча оказывались защитники «Зенита».

Вскоре после перерыва Мариа Фернандес навесил с правого фланга на проекцию дальней штанги, Кассьерра хорошо скинул мяч ногой, а Клаудиньо за малым не поразил левый угол. Видно было, что питерцы с новыми чаяниями вышли на вторую половину встречи, однако «Локомотив» тоже был настроен на многое.

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На подходе к шестидесятой минуте оборона «Зенита» стала сбоить, и это не обошлось без последствий для питерцев. Дзюба едва не проткнул мяч мимо Кержакова в рамках выхода один на один, потом Кассьерра не попал в рамку после подачи Караваева, и дальше уже «Локомотив» провёл голевую атаку.

На правом фланге «железнодорожников» вперёд пошёл Пиняев, а чуть позже Глушенков после паса Тикнизяна вколотил футбольный снаряд в авоську (1:1). Стало точно ясно, что для «Зенита» это не проходной матч. Хозяева старались вернуть себе преимущество в счёте, но прострелы Дугласа Сантоса и Кассьерры получались безадресными.

Также Фернандес не нашёл способа отправить мяч в ворота мимо Кержакова, а Клаудиньо нанёс свой удар мимо створа. Глушенков примеривался к противоположным воротам из-за пределов штрафной площади, и это смотрелось достаточно перспективно, однако мяч проследовал рядом с правой девяткой.

Игра шла, как говорится, на три результата. «Зенит» старался больше атаковать от себя, а «Локомотив» делал ставку на ответные выпады. Иван Сергеев, вышедший на замену, на сей раз не стал палочкой-выручалочкой «Зенита». Он опасно пробивал из зоны правого инсайда, но вышло поверх створа. Попытка Кассьерры несколько раньше была накрыта. Глушенков со штрафного удара перекрутил мяч мимо левой девятки.

«Зенит» слишком рано уверовал в свою победу, сбавив обороты ещё в середине первого тайма. Более того, потеря концентрация лишила петербуржцев даже ничейного результата. Уже в добавленное время хозяева вбросили аут сзади на левом фланге и упустили мяч. Барриос позволил обокрасть себя Глушенкову, тот прострелил, никто не смог подстраховать Вильмара, и Тикнизян замкнул дальнюю штангу (1:2).

В оставшиеся минуты Семак нервно попивал водичку, а Кержаков ходил вперёд на подачу зенитовского штрафного. Но Лантратов спокойно выловил высокий мяч. Тикнизян по итогам заварушки получил вторую жёлтую карточку, а первая ему досталась, когда он снял футболку после забитого гола. Кержаков ходил потом вперёд ещё на угловой, но вновь безуспешно.

«Локомотив» не сломался, пропустив гол на 22-й минуте в отсутствие у себя внятной атакующей игры, и был вознаграждён за своё стремление к успеху во втором тайме тремя очками. Похоже, что в РПЛ настали новые времена, когда «Локомотив» берёт и наказывает «Зенит» в гостях за беспечность.

Кирилл Иванцов