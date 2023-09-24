Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутателадзе поделился ожиданиями от матча против «Локомотива»

24 Сентября 2023 • 18:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
30.09 14:15

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги, в котором нижегородский клуб на выезде сыграет против московского «Локомотива».

«Это хорошая команда, сильные игроки. Мы будем серьезно готовиться к игре. Посмотрим, что получится», - приводит слова форварда «Матч ТВ».

Сегодня, 24 сентября, «Пари НН» на своём поле переиграл «Оренбург» (3:1), благодаря чему поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.

Поединок между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдёт 30 сентября. Свисток о начале матча прозвучит в 14:15 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николоз Кутателадзе Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Оренбург Оренбург
3
1
2.23 3.40 3.50
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
2
1.47 4.80 7.00
Видео
38 мин
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
3.30 3.70 2.19
Видео
38 мин
Краснодар Краснодар
Урал Урал
0
0
1.67 4.00 5.40
Видео
25.09.23 в 19:00
Факел Факел
Рубин Рубин
2.39 3.60 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
19:36 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян забил, ассистировал и удалился: с 2009 года это делали только два футболиста Премьер-лиги
19:35 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА вернулся в игру с «Ростовом», Келлвен забил дебютный гол
19:32 · Россия. Премьер-лига
Галактионов - об игре Дзюбы в матче с «Зенитом»: «Он оправдал наши ожидания»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Голы Миронова и Голенкова в матче «Ростов» - ЦСКА - видео видео
19:24 · Россия. Премьер-лига
Ненахов — о победе над «Зенитом»: Маленький шаг к тому, чтобы в следующем году стать чемпионами
19:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал победу «Локомотива» над «Зенитом»
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» дважды забил ЦСКА к 12-й минуте
19:17 · Россия. Премьер-лига
​Определён лучший игрок матча «Зенит» - «Локомотив»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Миронов забил ЦСКА сверхдальним ударом, «Ростов» повёл в счёте
19:12 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба: «Помирился ли с Семаком? А кто это?»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» обыграл «Зенит» - видео видео
19:03 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на поражение «Зенита»
18:59 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Да, есть проблемы, есть вопросы, реализация...»
18:58 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» впервые за два года проиграл матч РПЛ, в котором вёл в счёте
18:51 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил отсутствие Комличенко и оценил шансы на возвращение Осипенко
Все новости
Рекомендуем