Кутателадзе поделился ожиданиями от матча против «Локомотива»

Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе поделился ожиданиями от матча десятого тура Российской премьер-лиги, в котором нижегородский клуб на выезде сыграет против московского «Локомотива».

«Это хорошая команда, сильные игроки. Мы будем серьезно готовиться к игре. Посмотрим, что получится», - приводит слова форварда «Матч ТВ».

Сегодня, 24 сентября, «Пари НН» на своём поле переиграл «Оренбург» (3:1), благодаря чему поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.

Поединок между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдёт 30 сентября. Свисток о начале матча прозвучит в 14:15 по московскому времени.