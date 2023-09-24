На 56-й минуте матча «Зенит» - «Локомотив» Максим Глушенков появился на поле, заменив Антона Миранчук, а на 60-й - принимал поздравления от партнеров. На исходе часа игры гости провели атаку правым флангом, Сергей Пиняев сильно отпасовал в штрафную на Наира Тикнизяна, который ушел с мячом в сторону от ворот и сыграл назад на Глушенкова, который очень сильно пробил по воротам и добился своего - 1:1.

Голевая атака «Локомотива» в видеоформате - вашему вниманию.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.