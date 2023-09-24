​На зимнем турнире РПЛ может выступить новый клуб Бакаева из ОАЭ

Недавно полузащитник Зелимхан Бакаев сменил «Зенит» на клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ. Этот клуб зимой может выступить на зимнем турнире Российской премьер-лиги. Об этом на своих страницах рассказывает Sport24. По данным источника, «Аль-Вахда» заинтересован в участии в этом турнире, и сейчас идут переговоры.

Ранее появлялась информация о том, что в зимнем турнире РПЛ в ОАЭ могут поучаствовать «Спартак» и «Ростов».

Стоит напомнить, что Зелимхан Бакаев перебрался в клуб «Аль-Вахда» на правах аренды. В начале сезона 27-летний футболист получал мало игрового времени в «Зените».