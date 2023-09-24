Лапочкин: Миранчук был на грани удаления в первом тайме матча против «Зенита»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Сергей Лапочкин высказался об эпизоде, который произошёл на 40-й минуте матча девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом», когда Антон Миранчук получил жёлтую карточку за то, что дёрнул за руку арбитра Владимира Москалева.

«Миранчук сильно рисковал в этом эпизоде. Он дотрагивается, если бы это было жестче, была бы больше амплитуда, а так он просто дотронулся. Он был на грани красной карточки», - заявил Лапочкин в эфире «Матч Премьер».