Обухов прокомментировал поражение от «Пари НН» в девятом туре РПЛ

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов прокомментировал поражение от «Пари НН» в матче девятого тура Россйиской премьер-лиги.

«Начали неплохо, но потом подсели, перешли на немного другую игру. Очень много играли назад, потеряли инициативу и буквально три минуты в концовке первого тайма не дотерпели», — приводит слова форварда «Матч ТВ».

Обухов отметил, что во второй половине «Оренбург» продолжил пропускать атаки соперника, что привело ко второму и третьему мячу. По мнению игрока, подопечные Давида Деограсии провели неважный матч.

Напомним, что «Оренбург» уступил в гостевом поединке со счётом 1:3. После девяти туров клуб находится на 11-м месте в турнирной таблице с восьмью очками. «Пари НН» выиграл четвёртый матч в сезоне, выйдя на шестую строчку.