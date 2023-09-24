​«Краснодар» озвучил состав на матч против «Урала»

В воскресенье вечером в девятом туре чемпионата России «Краснодар» будет принимать «Урал». Наставник «быков» Владимир Ивич принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Отметим, что именно «Краснодар» после восьми туров являлся лидером турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда Владимира Ивича отпраздновала пять побед при трёх ничьих.

Матч «Краснодар» - «Урал» стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.