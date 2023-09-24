Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о первом месте «Крыльев Советов» в турнирной таблице РПЛ.

«Я удивлён! Не только я, но и многие. На данный момент «Крылья Советов» — команда-сюрприз. Можно сказать, что прошла треть чемпионата, и команда идёт на первом месте. Понятно, что есть ещё две-три команды, которые могут обогнать, но в топ-3 идут.

В ближайшие три тура посмотрим, выдержат ли бремя первых мест. Потому что потом уже будет сложный календарь с тяжелыми соперниками», — сказал Мостовой.

Команда Игоря Осинькина в субботу победила «Сочи» со счётом 2:1 и вышла на первое место. Уже в воскресенье команда может сместиться на второе место после матча «Краснодара».